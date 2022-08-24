Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, вже восени бойові дії стануть менш інтенсивними, а згодом й узагалі може настати певна оперативна пауза з активними артилерійськими боями. Однак гаряча фаза відновиться ближче до літа наступного року.

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На мій погляд, на осінь ця фаза війни, скоріш за все, притихне по якійсь лінії, по якій не зможу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза і підсумкова російсько-українська війна (активізація влітку – 24 канал), яка мусить умогилити московський імперіалізм, – зазначив Черник.

Він переконаний, що Україна та росія в теперішньому вигляді не можуть існувати одна з одною.

Скільки ще в росіян артилерії

На жаль, росія має найбільший запас артилерії у всьому світі. Якщо Сполучені Штати мають всього 1 тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то в росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисячі робочих стволів. Ще кілька тисяч перебувають у "консервації" на складах.

Звісно, російська артилерія не вирізняється якістю та точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим паче в окупантів практично безліміт снарядів.

Снаряд – це така проста технологічна річ. Це – шматок заліза, в який вклали порох. Порох добувають із целюлози, а целюлозу добувають з деревини. А росія – перша країна у світі за запасами деревини, – підкреслив Черник.

Черник про майбутнє війни росії проти України: дивіться відео

Нагадаємо, український народ вже 6 місяць воює проти російських загарбників, які намагалися окупувати усю територію України. Збройні Сили та інші формування зламали плани ворожій армії та продовжують нищити ворогів. Хоч в росіян значно більше особового складу та техніки, та ЗСУ тримають оборону на фронті. Станом на 24 серпня українські захисники ліквідували вже 45700 російських окупантів.