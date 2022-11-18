В "ближнем круге" Путина понимают, что война против Украины проиграна, – СМИ

Российская "элита" шокирована из-за отступления оккупантов из Херсона. Они уверены, что война против Украины уже проиграна.

Впрочем, в Кремле пока настроены более оптимистично. Об этом пишут российские издания.

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Почему война России против Украины проиграна

Человек, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Путина, заявил, что настоящую войну Россия уже проиграла.

Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть,

– рассказал он.

А вот в Кремле надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости дешевых энергоносителей. Кроме этого, в России ожидают резкое изменение политической ситуации в Украине и отставку Владимира Зеленского.

Также в Кремле полагают, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

По поводу Херсона собеседник российского издания в одном из региональных отделений "Единой России" заявил:

"То, что случилось в Херсоне, воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не настолько", – сказал мужчина.

Россия может отыграться

Лидер политической партии "Опора народа" (Казахстан) Нуржан Альтаев ранее заявил 24 каналу, что риск того, что Россия может начать военную агрессию против Казахстана невелик, но присутствует. Он считает, что после поражения в Украине Россия попытается каким-то образом реваншировать и отыграться на ком-то.

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