С Россией уже никто не считается. Об этом 24 каналу сказал лидер политической партии "Опора народа" (Казахстан) Нуржан Альтаев.
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Риск того, что Россия может начать военную агрессию против Казахстана невелик, но присутствует. После поражения в Украине Россия попытается каким-то образом реваншировать и отыграться на ком-то,
– подчеркнул политик.
Следует учитывать, что Казахстан имеет наибольшую протяженность границы с Россией. Более того, в северных регионах страны проживает немало российского населения, ожидающих Путина и российских войск. "Похожая ситуация, как это было раньше в Украине", – подчеркнул Нуржан Альтаев.
Казахстан меняет военную доктрину
После регионального саммита в Астане Казахстан внес изменения в военную доктрину. Известно, что они направлены на увеличение боевого потенциала сухопутного, военно-воздушного и морского компонента. Речь идет о военной организации страны путем создания необходимого комплекта войск. В частности, предполагается создание кибервойск – организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому влиянию в войсках.
"Очень серьезная работа ведется по интеграции системы ТРО в общую систему обороны государства. Внедряются новые формы применения, способы действия войск и так далее. Сегодня выделяются большие средства, и военная доктрина Казахстана меняется", – отметил лидер политической партии "Опора народа".
По словам Альтаева, основные причины этих изменений состоят в том, что:
- Россияне действительно могут попытаться применить военную агрессию против Казахстана. Хотя сегодня уже очевидно, что ни сил, ни средств у России почти не остается.
- Власти Казахстана очень боятся протестов внутри страны из-за досрочных выборов, ведь рейтинг Токаева среди местного населения стремительно падает.
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Отношения между Россией и Казахстаном: кратко
- В июне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в присутствии Путина отказался признавать квазиреспублики на территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление прозвучало на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
- Как утверждает российский правозащитник Марк Фейгин, эти стали большим ударом по Москве. Так, россияне потеряли последний вариант взаимодействия с официальной Астаной в лице Токаева.
- Очередной пощечиной для кремлевского диктатора стало то, что Китай пообещал стать гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпинь.
- По мнению Павла Климкина, Казахстан по ряду причин хочет, чтобы Украина победила в войне против России. Казахи хорошо осознают возможные угрозы Москвы.
- Да, убегающим от "могилизации" россиянам в Казахстане не рады. Недавно жительница Казахстана, прежде чем сдать жилье россиянам, потребовала ответа на лаконичный вопрос: "Чей Крым?".