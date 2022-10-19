З Росією вже ніхто не рахується. Про це 24 каналу сказав лідер політичної партії "Опора народу" (Казахстан) Нуржан Альтаєв.
До теми Путіна намагались уникати всі лідери держав, – казахський політик про саміт в Астані
Ризик того, що Росія може почати військову агресію проти Казахстану невеликий, але присутній. Після поразки в Україні Росія спробує якимось чином реваншувати й відігратися на комусь,
– наголосив політик.
Потрібно враховувати, що Казахстан має найбільшу протяжність кордону з Росією. Ба більше, у північних регіонах країни проживає чимало російського населення, які чекають на Путіна й російські війська. "Схожа ситуація, як це було раніше в Україні", – підкреслив Нуржан Альтаєв.
Казахстан змінює військову доктрину
Після регіонального саміту в Астані Казахстан вніс зміни до військової доктрини. Відомо, що вони спрямовані на збільшення бойового потенціалу сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента. Мовиться про військову організацію країни шляхом створення необхідного комплекту військ. Зокрема, передбачається створення кібервійськ – організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу у військах.
"Дуже серйозна робота ведеться щодо інтеграції системи ТРО до загальної системи оборони держави. Впроваджуються нові форми застосування, способи дії військ і так далі. Сьогодні виділяються великі кошти, і військова доктрина Казахстану змінюється", – зауважив лідер політичної партії "Опора народу".
За словами Альтаєва, основні причини цих змін полягають у тому, що:
- Росіяни справді можуть спробувати застосувати військову агресію проти Казахстану. Хоча сьогодні вже очевидно, що ані сил, ані коштів у Росії майже не лишається.
- Влада Казахстану дуже боїться протестів всередині країни через дострокові виори, адже рейтинг Токаєва серед місцевого населення стрімко падає.
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Відносини між Росією та Казахстаном: коротко
- У червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності Путіна відмовився визнавати квазіреспубліки на території Донецької та Луганської областей. Така заява пролунала на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі.
- Як стверджує російський правозахисник Марк Фейгін, ці стали неабияким ударом по Москві. Так, росіяни втратили останній варіант взаємодії з офіційною Астаною в обличчі Токаєва.
- Черговим ляпасом для кремлівського диктатора стало те, що Китай пообіцяв стати гарантом територіальної цілісності й суверенітету Казахстану. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпінь.
- На думку Павла Клімкіна, Казахстан з низки причин хочуть, щоб Україна перемогла у війні проти Росії. Казахи добре усвідомлюють можливі загрози від Москви.
- Так, росіянам, які тікають від "могилізації", у Казахстані не раді. Нещодавно жителька Казахстану, перш ніж здати житло росіянам, вимагала відповіді на лаконічне питання: "Чий Крим?".