З Росією вже ніхто не рахується. Про це 24 каналу сказав лідер політичної партії "Опора народу" (Казахстан) Нуржан Альтаєв.

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Ризик того, що Росія може почати військову агресію проти Казахстану невеликий, але присутній. Після поразки в Україні Росія спробує якимось чином реваншувати й відігратися на комусь,

– наголосив політик.

Потрібно враховувати, що Казахстан має найбільшу протяжність кордону з Росією. Ба більше, у північних регіонах країни проживає чимало російського населення, які чекають на Путіна й російські війська. "Схожа ситуація, як це було раніше в Україні", – підкреслив Нуржан Альтаєв.

Казахстан змінює військову доктрину

Після регіонального саміту в Астані Казахстан вніс зміни до військової доктрини. Відомо, що вони спрямовані на збільшення бойового потенціалу сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента. Мовиться про військову організацію країни шляхом створення необхідного комплекту військ. Зокрема, передбачається створення кібервійськ – організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу у військах.

"Дуже серйозна робота ведеться щодо інтеграції системи ТРО до загальної системи оборони держави. Впроваджуються нові форми застосування, способи дії військ і так далі. Сьогодні виділяються великі кошти, і військова доктрина Казахстану змінюється", – зауважив лідер політичної партії "Опора народу".

За словами Альтаєва, основні причини цих змін полягають у тому, що:

Росіяни справді можуть спробувати застосувати військову агресію проти Казахстану. Хоча сьогодні вже очевидно, що ані сил, ані коштів у Росії майже не лишається.

Влада Казахстану дуже боїться протестів всередині країни через дострокові виори, адже рейтинг Токаєва серед місцевого населення стрімко падає.

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