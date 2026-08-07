Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что украинские удары по российскому тылу не только ослабляют военный потенциал оккупантов, но и меняют настроения внутри России. В то же время ситуация на фронте остается неблагоприятной для Кремля, несмотря на постоянные попытки наступления.

Россияне впервые по-настоящему ощутили последствия войны

По мнению Хэмиша де Бреттон-Гордона, последние украинские операции стали беспрецедентными. Он обратил внимание на сообщение о затоплении иранского танкера в Каспийском море, который якобы перевозил российские боеприпасы. Такие действия демонстрируют, что Украина способна наносить удары далеко за пределами поля боя.

Кроме того, удары по российской энергетической инфраструктуре уже имеют серьезные экономические последствия. По разным оценкам, было выведено из строя около 20–30 % мощностей по производству нефтепродуктов, что ограничило возможности России получать валютные поступления для финансирования войны.

Жители России теперь сами начинают ощущать последствия войны, чего не происходило на протяжении всех четырех с половиной лет. До этого основное бремя несли призывники из отдаленных регионов страны,

– подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что на этом фоне все чаще звучат разговоры о возможной всеобщей мобилизации. По его мнению, даже в российском информационном пространстве эта идея воспринимается крайне негативно и может создать Кремлю серьезные внутренние проблемы.

На фронте уже длительное время не происходит существенных изменений линии соприкосновения. В то же время российская армия продолжает терять около 30 тысяч военных ежемесячно, а ее наступательные действия регулярно заканчиваются провалом.

Каждый раз, когда Россия пытается что-то предпринять, она сталкивается с мощным сопротивлением. Фронт остается статичным, а украинские удары в глубине России оказывают очень серьезное воздействие,

– подытожил полковник армии в отставке.

Полковник армии в отставке о проблемах России в войне: видео