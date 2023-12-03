Таким образом украинским дронам трудно вовремя увидеть захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Штурмовая пехота россиян не идет на своих двоих. Они медленно передвигаются на четвереньках, но накрытые конструкцией из веток. То есть они накрылись одеялом, а на ней ветки. Они так ползут, только непосредственно перед нашими позициями их разоблачают", – пояснил он.

ВСУ активно применяют FPV-дроны

Иван Ступак отметил, что украинские защитники активно применяют против оккупантов FPV-дроны. Ежедневно от 50 до 84% вражеской техники уничтожается и повреждается с помощью этих беспилотников.

Это безумное оружие. Как говорят россияне, в лучшем случае на одного их военного приходится одна украинская "птичка", в худших случаях – три "птички". Они говорят, что в небе постоянный гул, они не знают, куда спрятаться,

– подчеркнул экс-работник СБУ.

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