Таким образом украинским дронам трудно вовремя увидеть захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"Штурмовая пехота россиян не идет на своих двоих. Они медленно передвигаются на четвереньках, но накрытые конструкцией из веток. То есть они накрылись одеялом, а на ней ветки. Они так ползут, только непосредственно перед нашими позициями их разоблачают", – пояснил он.
ВСУ активно применяют FPV-дроны
Иван Ступак отметил, что украинские защитники активно применяют против оккупантов FPV-дроны. Ежедневно от 50 до 84% вражеской техники уничтожается и повреждается с помощью этих беспилотников.
Это безумное оружие. Как говорят россияне, в лучшем случае на одного их военного приходится одна украинская "птичка", в худших случаях – три "птички". Они говорят, что в небе постоянный гул, они не знают, куда спрятаться,
– подчеркнул экс-работник СБУ.
Ступак о новой тактике россиян: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что враг не оставляет намерений окружить Авдеевку и не прекращает атаковать на большинстве восточных направлений. Украинские защитники продолжают удерживать героическую оборону на Востоке. За прошедшие сутки на фронте состоялось 88 боевых столкновений.
- ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, истощая российских захватчиков вдоль всей линии фронта.
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты увеличили количество штурмов с участием пехоты на Таврическом направлении. Россияне безуспешно пытались наступать. На этом участке фронта произошло 55 боевых столкновений.