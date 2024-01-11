Украине очень нужна поддержка Запада, чтобы победить Россию и тем самым защитить Европу. Это 24 Каналу подчеркнул военный эксперт Петр Черник.

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Нужна помощь, иначе Россия пойдет дальше

Петр Черник отметил, что стратегическая цель России – уничтожить Украину. Однако Владимир Путин не планирует останавливаться на Украине. Поэтому если рассматривать сценарий проигрыша нашего государства, то Россия начнет войну против Европы.

Кроме того, в таком случае захватчики постараются заставить украинцев идти на войну против европейских стран на стороне России.

Я думаю, что президент акцентирует правильно. Наши союзники должны понимать, что один на один с россиянами, без системной военной и финансовой поддержки Украина имеет очень мало шансов выстоять,

– подчеркнул Черник.

Военный эксперт убежден, что российским оккупантам не удастся захватить Украину. Однако об угрозах такого развития событий следует говорить, чтобы на Западе понимали важность помощи нашему государству.

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