Україні дуже потрібна підтримка Заходу, щоб перемогти Росію та тим самим захистити Європу. Це 24 Каналу підкреслив військовий експерт Петро Черник.
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Потрібна допомога, інакше Росія піде далі
Петро Черник зазначив, що стратегічна мета Росії – знищити Україну. Однак Владімір Путін не планує зупинятися на Україні. Тому якщо розглядати сценарій програшу нашої держави, то Росія розпочне війну проти Європи.
Крім того, у такому випадку загарбники будуть намагатися змусити українців йти на війну проти європейських країн на боці Росії.
Я вважаю, що президент акцентує правильно. Наші союзники мають розуміти, що сам на сам з росіянами, без системної військової та фінансової підтримки Україна має дуже мало шансів вистояти,
– підкреслив Черник.
Військовий експерт переконаний, що російським окупантам не вдасться захопити Україну. Однак про загрози такого розвитку подій варто говорити, щоб на Заході розуміли важливість допомоги нашій державі.
Військова допомога Україні: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що Литва та Україні будуть проводити спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами. Саме антидронових засобів дуже потребує фронт. Український лідер заявив, що "таких контрактів і договорів буде багато", над цим уже працюють.
- Речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель розповіла деталі про військову допомогу від ЄС для України. Вона повідомила, що ЄС планують виготовити мільйон снарядів для України до весни 2024 року.
- Влада Естонії заявила, що протягом чотирьох років надаватиме допомогу Україні у розмірі 0,25% від власного ВВП. Окрім військової допомоги, країна також виділятиме для нашої держави фінансування на суму 14 мільйонів євро на рік. Ці кошти мають бути спрямовані на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.