Україні дуже потрібна підтримка Заходу, щоб перемогти Росію та тим самим захистити Європу. Це 24 Каналу підкреслив військовий експерт Петро Черник.

Читайте також Тиранія повинна бути лузером завжди, – Зеленський виступив у парламенті Естонії з промовою

Потрібна допомога, інакше Росія піде далі

Петро Черник зазначив, що стратегічна мета Росії – знищити Україну. Однак Владімір Путін не планує зупинятися на Україні. Тому якщо розглядати сценарій програшу нашої держави, то Росія розпочне війну проти Європи.

Крім того, у такому випадку загарбники будуть намагатися змусити українців йти на війну проти європейських країн на боці Росії.

Я вважаю, що президент акцентує правильно. Наші союзники мають розуміти, що сам на сам з росіянами, без системної військової та фінансової підтримки Україна має дуже мало шансів вистояти,

– підкреслив Черник.

Військовий експерт переконаний, що російським окупантам не вдасться захопити Україну. Однак про загрози такого розвитку подій варто говорити, щоб на Заході розуміли важливість допомоги нашій державі.

Військова допомога Україні: останні новини