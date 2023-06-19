Последствия они очень четко ощущают на себе. И российские либералы, и z-патриоты сегодня все равно разочарованы в своем патроне. Они уже пытаются строить постпутинское пространство. Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев.

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Понятно, что по результатам их победной войны против Японии в России начались христианские бунты. Потом последовала революция 905 года, поп Гапон, потом гражданская война, "Февральская революция"... Все это закончилось кровавым месивом,

– подчеркнул Шураев.

Сегодня в России куча военных начальников, не подчиняющихся друг другу. У того же руководителя ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин имеет немало насильников и убийц, которые получили индульгенцию от Путина, а сейчас – вернулись в Россию.

"Эти 30 тысяч вагнеровцев для жителей России являются врагом хуже, чем в случае появления 30 тысяч военных ВСУ на территории страны", – подытожил общественный и политический деятель из Казахстана.

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