Наслідки вони вже дуже чітко відчувають на собі. І російські ліберали, і z-патріоти сьогодні однаково розчаровані у своєму набої. Вони вже намагаються будувати постпутінський простір. Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв.
До теми Питання життя і смерті: як "вибори" розпочали зворотній відлік для Пушиліна та Пасічника
Зрозуміло, що за результатами їхньої буцімто переможної війни проти Японії у Росії почалися християнські бунти. Потім була революція 905 року, поп Гапон, потім громадянська війна, "Лютнева революція"... Усе це закінчилося кривавим місивом,
– наголосив Шураєв.
Сьогодні у Росії купа воєнних начальників, які не підпорядковуються одне одному. Той самий очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин має чимало гвалтівників та вбивць, які отримали індульгенцію від Путіна, а зараз – повернулися в Росію.
"Ці 30 тисяч вагнерівців для жителів Росії є ворогом гіршим, ніж у випадку появи 30 тисяч військових ЗСУ на території країни", – підсумував громадський і політичний діяч із Казахстану.
Шураєв про майбутній переворот у Росії: дивіться відео
Якою є ключова мета Кремля
- Російські загарбники вже другий рік поспіль руйнують інфраструктуру нашої держави та вбивають мирних українців. Радник голови ОП Михайло Подоляк акцентував, що така "випаленої землі" – основний важіль впливу Кремля.
- За його словами, Росія, окрім АЕС і ГЕС, використовує також нищення соціальної та критичної інфраструктури України як інструменти впливу на світову спільноту.
- Подоляк пояснив: Росія сьогодні визнає, що програє війну і залишає територію України. Але їм треба залишити її максимально зруйнованою. Росіяни хочуть, щоб ми відчували наслідки цієї війни.