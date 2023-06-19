Наслідки вони вже дуже чітко відчувають на собі. І російські ліберали, і z-патріоти сьогодні однаково розчаровані у своєму набої. Вони вже намагаються будувати постпутінський простір. Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв.

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Зрозуміло, що за результатами їхньої буцімто переможної війни проти Японії у Росії почалися християнські бунти. Потім була революція 905 року, поп Гапон, потім громадянська війна, "Лютнева революція"... Усе це закінчилося кривавим місивом,

– наголосив Шураєв.

Сьогодні у Росії купа воєнних начальників, які не підпорядковуються одне одному. Той самий очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин має чимало гвалтівників та вбивць, які отримали індульгенцію від Путіна, а зараз – повернулися в Росію.

"Ці 30 тисяч вагнерівців для жителів Росії є ворогом гіршим, ніж у випадку появи 30 тисяч військових ЗСУ на території країни", – підсумував громадський і політичний діяч із Казахстану.

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