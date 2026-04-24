Курт Волкер сказал, что на самом деле заставит Путина пойти на остановку огня

Россия несет огромные потери на войне против Украины. Однако Владимир Путин считает, что может себе это позволить, ведь найдет способ заменить потери.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил 24 Каналу, что нужно давить на Россию экономически и наносить потери врагу на фронте. Это заставит Кремль согласиться на прекращение огня.

Как нужно давить на Россию?

Курт Волкер подчеркнул, что Путин поставил себе цель восстановить российскую империю. Он хочет продвигать свои нарративы. Если он примет решение о прекращении огня и закончит войну против Украины, это приведет к новым проблемам в российском обществе.

"Но я думаю, что нужно максимально давить на финансы России и продолжать военное давление, чтобы они теряли личный состав ежемесячно. Если это будет оставаться в течение разумного периода времени, то он увидит, что уже прошел свою высшую точку и движется вниз. Думаю, это заставит его согласиться на прекращение огня на нынешних условиях", – считает бывший спецпредставитель США по Украине.

Интересно, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что вынудит Россию к уступкам. По его словам, давить на Россию можно только через силу, что могут сделать ВСУ. Важны тыл и производители оружия.

