Западные партнеры реагируют только тогда, когда мы несем какие-то ощутимые потери среди населения, военных или потери территориальные.

Пора действовать

Дальше так продолжаться не может. Надо действовать на опережение. Когда мы слышим от министра обороны Великобритании, что Западу не хватит боеприпасов для различных вооружений, то это означает только одно – если запускается программа ленд-лиза, если страны Европы не хотят светиться предоставлением нам мощного оружия…

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Ну что ж, ладно.

В таком случае давайте пойдем по другому пути: быстро развернем производства в тех странах, где это делать будет максимально безопасно.

Претендентами на размещение соответствующих производственных возможностей могут стать Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии.

Украине нужно оружие / Фото Генштаба

Важно Запад отчетливо увидел все морды – и лошадей, и ослов со всадниками апокалипсиса

Нужны деньги и желание

Это все можно было бы быстро развернуть с учетом украинских технологий, при желании этих стран, которые я назвал, и при наличии достаточного финансирования, поступающего от западных партнеров.

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