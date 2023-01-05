На этом во время телемарафона подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что аппарат СНБО приступил к подготовке к возможному наступлению в декабре 2019 года.

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Украины уже не было бы

Алексей Данилов подчеркивает, что Украина готовилась несколько лет. И если бы этого наше государство не делало, то Путин вполне мог бы достичь поставленных перед собой результатов в начале вторжения.

Если бы государство не было готово к войне, то за 3 – 5 дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали,

– подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, решающей в начале вторжения была реакция украинцев. Они ведь не побоялись вооруженного врага и стали в защиту своего государства.

У Кремля было несколько планов

Данилов заметил, что у Кремля было сразу несколько планов. Они предполагали захват Киева за 3 дня, а также продвижение своего войска во Львов. Это должны были сделать через 3 недели.

У них (России – 24 Канал) было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок,

– подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что к тому дню в Минске ждал Виктор Янукович. Он, собственно, и должен был стать марионеточным руководителем Украины после ее захвата. Но эти планы разрушились о несокрушимость украинцев.

По словам Данилова, международные партнеры озвучивали прогнозы раньше. В них говорилось об оккупации, стремлении Кремлем ликвидировать военно-политическое руководство. Кроме того, говорилось о концлагерях и фильтрационных лагерях на территории нашего государства.

Никакая разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова "совсем", они все считали, что у нас не будет таких способностей (противостоять России – 24 Канал),

– заметил он.

В эфире его также спросили, предлагали ли украинскому руководству эвакуироваться. На этот вопрос Данилов однозначного ответа не дал. Он лишь отметил, что международные партнеры отмечали, что Россия стремится уничтожить высшее военно-политическое руководство Украины.

Напомним, что ранее Зеленский рассказывал, что получал предложения покинуть страну с начала полномасштабного вторжения. Но всех их он отверг. Более того, он регулярно наведывается на фронт, чтобы пообщаться с военными и поддержать их. Один из последних визитов, вызвавший изжогу у россиян, стала поездка в Бахмут.