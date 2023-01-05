На цьому під час телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що апарат РНБО взявся за підготовку до можливого наступу у грудні 2019 року.

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України уже б не було

Олексій Данілов підкреслює, що Україна готувалася упродовж кількох років. І якби цього наша держава не робила, то Путін цілком міг би досягнути поставлених перед собою результатів на початку вторгнення.

Якби держава не була готова до війни, то за 3 – 5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували,

– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, вирішальною на початку вторгнення була реакція українців. Адже вони не побоялися озброєного ворога та стали на захист своєї держави.

У Кремля було кілька планів

Данілов зауважив, що у Кремлі було відразу кілька планів. Вони передбачали захоплення Києва за 3 дні, а також просування свого війська до Львова. Це мали зробити за 3 тижні.

У них (Росії – 24 Канал) було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін,

– наголосив Данілов.

Він також зауважив, що до того дня у Мінську очікував Віктор Янукович. Він, власне, і мав стати маріонетковим очільником України після її захоплення. Але ці плани зруйнувалися об незламність українців.

За словами Данілова, міжнародні партнери озвучували прогнози раніше. У них йшлося про окупацію, прагнення Кремлем ліквідувати військово-політичне керівництво. Крім того, мовилося про концтабори та фільтраційні табори на території нашої держави.

Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова "зовсім", вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти Росії – 24 Канал),

– зауважив він.

В ефірі його також спитали, чи пропонували українському керівництву евакуюватися. На це питання Данілов однозначної відповіді не дав. Він лиш зауважив, що міжнародні партнери наголошували на тому, що Росія прагне знищити вище військово-політичне керівництво України.

Зауважимо, що раніше Зеленський розповідав, що отримував пропозиції покинути країну від початку повномасштабного вторгнення. Але усіх їх він відкинув. Ба більше, він регулярно навідується на фронт, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати їх. Один з останніх візитів, який викликав печію у росіян, стала поїздка до Бахмута.