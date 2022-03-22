Война России против Украины: Главнокомандующий ВСУ ответил на популярный вопрос "в чем сила"
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Решительное сопротивление украинцев российским агрессорам поразило весь мир. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, в чем сила нашего государства.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние несколько недель читайте по ссылке.
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Залужный назвал главную силу Украины
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал на своей стороне видео и ответил на один из главных вопросов современного мира – в чем сила? Интересно, что ролик начинается с фрагмента известного русского фильма "Брат".
Вся сила – в людях,
– написал Залужный.
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