Война России против Украины: Главнокомандующий ВСУ ответил на популярный вопрос "в чем сила"

22 марта 2022 , 12:28
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Источник:

фейсбук Главнокомандующего ВСУ

Решительное сопротивление украинцев российским агрессорам поразило весь мир. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, в чем сила нашего государства.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние несколько недель читайте по ссылке.

​К теме Большой гуманитарный коридор на Черниговщину будет очень опасным, – Верещук

Залужный назвал главную силу  Украины 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал на своей стороне видео и ответил на один из главных вопросов современного мира – в чем сила? Интересно, что ролик начинается с фрагмента известного русского фильма "Брат". 

Вся сила – в людях,
– написал Залужный.

К теме! Защитники Украины по состоянию на 22 марта ликвидировали более 15 тысяч российских захватчиков . Кроме того, ВСУ удалось уничтожить более 500 танков и почти 100 самолетов врага.

Как прошла последняя ночь в областях Украины: смотреть видео 

 

Автор: Віта Свірневська