Война России против Украины: Главнокомандующий ВСУ ответил на популярный вопрос "в чем сила"

Решительное сопротивление украинцев российским агрессорам поразило весь мир. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал, в чем сила нашего государства.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние несколько недель читайте по ссылке.

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Залужный назвал главную силу Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал на своей стороне видео и ответил на один из главных вопросов современного мира – в чем сила? Интересно, что ролик начинается с фрагмента известного русского фильма "Брат".

Вся сила – в людях,

– написал Залужный.

Защитники Украины по состоянию на 22 марта ликвидировали более. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить болееи почтиврага.

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