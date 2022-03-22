Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Про основні події за останні кілька тижнів читайте за посиланням.
Актуально Великий гуманітарний коридор на Чернігівщину буде дуже небезпечним, – Верещук
Залужний назвав головну силу України
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив на своїй сторонці відео та відповів на одне з головних питань сучасного світу – в чому сила? Цікаво, що ролик починається з фрагмента відомого російського фільму "Брат".
Вся сила – в людях,
– написав Залужний.
Як минула остання ніч в областях України: дивитися відео