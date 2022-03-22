Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Про основні події за останні кілька тижнів читайте за посиланням.

Актуально Великий гуманітарний коридор на Чернігівщину буде дуже небезпечним, – Верещук

Залужний назвав головну силу України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив на своїй сторонці відео та відповів на одне з головних питань сучасного світу – в чому сила? Цікаво, що ролик починається з фрагмента відомого російського фільму "Брат".

Вся сила – в людях,

– написав Залужний.

До теми! Захисники України, станом на 22 березня, ліквідували понад 15 тисяч російських загарбників. Крім того, ЗСУ вдалося знищити більше ніж 500 танків та майже 100 літаків ворога.

Як минула остання ніч в областях України: дивитися відео