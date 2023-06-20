Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, нужна также новая мобилизация, но Владимир Путин ее почему-то не объявляет.

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"Для затяжного конфликта у Москвы должны быть другие резервы, а я пока что вижу их оскудевание. Российская экономика не резиновая, она имеет массу проблем – просто это не всегда заметно. Цифры не все отображают", – объяснил Фейгин.

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Для затягивания конфликта требуется еще более жесткий режим в самой России. К тому же, нужна новая мобилизация, а Путин ее не объявляет.

Кремль надеется, что США не будут поддерживать Украину

Россия может затянуть войну максимум до ноября следующего года, когда пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах. Страна-агрессор надеется, что изменится политика США по поддержке Украины. Однако президент в Вашингтоне влияет далеко не на все.

В то же время затягивание российско-украинской войны происходит естественным способом. У Украины еще нет достаточно сил, чтобы одномоментно освободить всю территорию. На это нужно время.

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