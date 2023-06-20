Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, нужна также новая мобилизация, но Владимир Путин ее почему-то не объявляет.

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"Для затяжного конфликта у Москвы должны быть другие резервы, а я пока что вижу их оскудевание. Российская экономика не резиновая, она имеет массу проблем – просто это не всегда заметно. Цифры не все отображают", – объяснил Фейгин.

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Для затягивания конфликта требуется еще более жесткий режим в самой России. К тому же, нужна новая мобилизация, а Путин ее не объявляет.

Обратите внимание! На встрече с "военкорами" 13 июня российский диктатор заверил всех присутствующих, что мобилизацию пока проводить не будут. Однако известно, что на территории России идет скрытая мобилизация.

Кремль надеется, что США не будут поддерживать Украину

Россия может затянуть войну максимум до ноября следующего года, когда пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах. Страна-агрессор надеется, что изменится политика США по поддержке Украины. Однако президент в Вашингтоне влияет далеко не на все.

В то же время затягивание российско-украинской войны происходит естественным способом. У Украины еще нет достаточно сил, чтобы одномоментно освободить всю территорию. На это нужно время.

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