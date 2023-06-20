Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, потрібна також нова мобілізація, але Владімір Путін її чомусь не оголошує.

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"Для затяжного конфлікту в Москви повинні бути інші резерви, а я поки що бачу їхнє зубожіння. Російська економіка не гумова, вона має масу проблем – просто це не завжди помітно. Цифри не все зображають", – пояснив Фейгін.

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Для затягування конфлікту потрібен ще жорсткіший режим у самій Росії. До того ж потрібна нова мобілізація, а Путін її не оголошує.

Зверніть увагу! На зустрічі з "воєнкорами" 13 червня російський диктатор запевнив усіх присутніх, що наразі мобілізацію не проводитимуть. Однак відомо, що на території Росії триває прихована мобілізація.

Кремль сподівається, що США не підтримуватимуть Україну

Росія може затягнути війну максимум до листопада наступного року, коли минуть президентські вибори в Сполучених Штатах. Країна-агресорка сподівається, що зміниться політика США щодо підтримки України. Однак президент у Вашингтоні впливає далеко не на все.

Водночас затягування російсько-української війни відбувається в природний спосіб. Україна ще не має достатньо сил, щоб одномоментно звільнити всю територію. На це потрібен час.

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