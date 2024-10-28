09:13, 28 октября

С начала полномасштабного вторжения произошло 144 боевых столкновения. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении состоялось 4 вражеских штурма.

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов.

Также враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.