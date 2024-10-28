О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, борьбу украинцев с государством-агрессором и главные события 28 октября – пишет 24 Канал.

К теме Россия стремится окружить Селидово, ряд попаданий в Харькове: хронология 977 дня войны

09:13, 28 октября

Что происходит на фронте

С начала полномасштабного вторжения произошло 144 боевых столкновения. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении состоялось 4 вражеских штурма.

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов.

Также враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

09:00, 28 октября

Россия атаковала "Шахедами" Киевскую область

Во время атаки 28 октября враг целенаправленно атаковал Киевскую область. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

Пострадавших среди населения нет.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

08:54, 28 октября

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 690 720 (+1680),
  • танков – 9120 (+7),
  • боевых бронированных машин – 18395 (+40),
  • артиллерийских систем – 19872 (+51),
  • РСЗО – 1240 (+0),
  • средств ПВО – 984 (+0),
  • самолетов – 369(+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17867 (+68),
  • крылатых ракет – 2625 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27660 (+100),
  • специальной техники – 3556 (+14).
08:46, 28 октября

Ночной террор Харькова

Ночью Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались несколько районов города.

Так, в Холодногорском районе оккупанты ударили по многоэтажке. Повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушено три квартиры. Известно о 7 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, вечером 27 октября враг также бил по Харькову. Так, ночью количество пострадавших возросло до 6 – трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском. В результате обстрелов этих районов разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и 4 авто.

08:40, 28 октября

Россия снова ударила по энергетике Сумщины

В ночь на 28 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вторую ночь подряд российская армия била по энергетической инфраструктуре Сумской области.

Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед",
– сообщили в ОВА.

Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.