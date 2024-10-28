О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, борьбу украинцев с государством-агрессором и главные события 28 октября – пишет 24 Канал.
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Что происходит на фронте
С начала полномасштабного вторжения произошло 144 боевых столкновения. Ожесточенные бои шли по всей линии фронта.
В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении состоялось 4 вражеских штурма.
На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов.
Также враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.
На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.
При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 3 раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.
Россия атаковала "Шахедами" Киевскую область
Во время атаки 28 октября враг целенаправленно атаковал Киевскую область. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
Пострадавших среди населения нет.
В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 690 720 (+1680),
- танков – 9120 (+7),
- боевых бронированных машин – 18395 (+40),
- артиллерийских систем – 19872 (+51),
- РСЗО – 1240 (+0),
- средств ПВО – 984 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17867 (+68),
- крылатых ракет – 2625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27660 (+100),
- специальной техники – 3556 (+14).
Ночной террор Харькова
Ночью Россия в очередной раз нанесла удары по Харькову. Под вражеской атакой оказались несколько районов города.
Так, в Холодногорском районе оккупанты ударили по многоэтажке. Повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами, разрушено три квартиры. Известно о 7 пострадавших, среди которых 16-летняя девушка.
Кроме того, вечером 27 октября враг также бил по Харькову. Так, ночью количество пострадавших возросло до 6 – трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском. В результате обстрелов этих районов разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и 4 авто.
Россия снова ударила по энергетике Сумщины
В ночь на 28 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вторую ночь подряд российская армия била по энергетической инфраструктуре Сумской области.
Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед",
– сообщили в ОВА.
Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.