09:13, 28 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося 144 бойових зіткнення. Запеклі бої точилися на всій лінії фронту.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 4 ворожих штурми.

На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів.

Також ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.