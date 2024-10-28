Про наслідки російських атак, ситуацію на різних напрямках фронту, боротьбу українців з державою-агресоркою та головні події 28 жовтня – пише 24 Канал.
До теми Росія прагне оточити Селидове, низка влучань у Харкові: хронологія 977 дня війни
Що відбувається на фронті
Від початку повномасштабного вторгнення відбулося 144 бойових зіткнення. Запеклі бої точилися на всій лінії фронту.
В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 4 ворожих штурми.
На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів.
Також ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.
За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 3 рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.
Росія атакувала "Шахедами" Київщину
Під час атаки 28 жовтня ворог цілеспрямовано атакував Київщину. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
Постраждалих серед населення немає.
В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 690 720 (+1680),
- танків – 9120 (+7),
- бойових броньованих машин – 18395 (+40),
- артилерійських систем – 19872 (+51),
- РСЗВ – 1240 (+0),
- засобів ППО – 984 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
- крилатих ракет – 2625 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100),
- спеціальної техніки – 3556 (+14).
Нічний терор Харкова
Уночі Росія вкотре завдала ударів по Харкову. Під ворожою атакою опинилися кілька районів міста.
Так, у Холодногірському районі окупанти вдарили по багатоповерхівці. Пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири. Відомо про 7 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина.
Крім того, ввечері 27 жовтня ворог також бив по Харкову. Так, уночі кількість постраждалих зросла до 6 – троє поранених у Салтівському районі й троє у Шевченківському. Внаслідок обстрілів цих районів зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто.
Росія знову вдарила по енергетиці Сумщини
У ніч проти 28 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Другу ніч поспіль російська армія била по енергетичній інфраструктурі Сумської області.
Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед",
– повідомили в ОВА.
Нині енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.