"Всыпем так, чтобы боялись смотреть на звезды": как готовят пилотов "птичек" на фронт

В школе "Дронариум", где готовят операторов в "Армию дронов", получили дипломы еще 37 военных ВСУ. На учениях защитники отработали настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики и управление дронами.

Всего планируют обучить более двух тысяч бойцов. О том, как это происходит и какие нюансы – читайте в материале сайта 24 канала.

На тему "Армия дронов" для фронта: как Украина будет одерживать победу над россией в небе

"Лучше воевать технологиями, а не личным составом"

Инструктор Сергей позывной "Француз" рассказал, что обучение длится пять дней в неделю в режиме лекция – практика. Военных, которые станут операторами дронов, выбирают сами командиры подразделений.

Использование технологий на войне сегодня крайне важно. Ведь они позволяют минимизировать потери личного состава. В частности, дроны корректируют артиллерийский огонь по противнику, доставляют медицину и другую помощь, куда нельзя дойти.

Кроме того, это деморализующий фактор для противника. Они видят в небе дрон, и уже начинают бояться, потому что беспилотники доставляют очень много неприятностей и "адских подарков",

– отметил инструктор.

Уже подготовили 601 оператора дронов / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Если подразделение потеряло связь со своей центральной частью или попало в окружение, то из дрона можно найти и провести группу. Также БПЛА помогают при атаке, минируют дороги и поля, чтобы враг не продвинулся.

Мы – нация победителей. Я хочу, чтобы вы помнили, что нация существует, пока его народ борется. От войны нельзя уйти, ее можно только завершить. Помните, что вас ждут дома. Мы хотим, чтобы флаг нашей страны развевался во всех городах и городках, даже где сейчас развевается триколор. Лучше воевать технологиями, а не личным составом. Я хочу, чтобы вы донесли эту информацию своим командам,

– заявил общественный активист Андрей Гнатуш.

"От войны нельзя убежать, ее можно только завершить" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Он также добавил, что "эта страна стоит не только, чтобы за нее умирать, а чтобы ради нее жить".

Всыпем ордынцам с неба. Так, чтобы они боялись смотреть на звезды, потому что мы это можем, мы это умеем и точно мы это будем практиковать,

– сказал мужчина.

"Главная цель проекта – это сохранение как можно больше жизней"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что важно не только доставлять дроны на передовую, но и научить военных максимально эффективно использовать их в бою.

По его словам, на рынке, чтобы обеспечить все потребности Украины, дронов не хватает. Поэтому украинский фонд стартапов при поддержке Минцифры будет предоставлять гранты до 35 000 долларов на проекты, связанные с развитием военных технологий, обороны и кибербезопасности.

Большое спасибо за то, что вы делаете на самом деле. Все эти навыки, которые получают наши военные, помогут нам быть более точными и сохранять жизнь наших ребят. Мы будем все возможное делать для того, чтобы вы развивались и чтобы каждый этап этой системы продолжал работать,

– сказал он.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь подчеркнул, что главная цель проекта – это сохранение как можно больше жизней украинских защитников.

Я считаю, что все школы, которые сейчас есть в Украине, а их достаточно много, должны объединяться ради одной цели – за наши с вами победы, ради того, чтобы каждый боец смог вернуться домой живым и рассказать свою историю детям,

– сказал он.

Также чиновник поблагодарил всех, кто помогал Украине собирать средства на "Армию дронов" или передавал личные беспилотники.

Важно "Они верили, а их казнили": родные защитников "Азовстали" провели акцию из-за теракта в Еленовке

Программы курсов пилотов и операторов БПЛА в учебном центре DRONARIUM включают в себя:

приобретение практических навыков пилотирования и использования дронов для решения профессиональных и творческих задач;

освоение нормативно-правовой базы для получения разрешений на использование воздушного пространства;

получение знаний о конструктивных особенностях различных моделей БПЛА, их компонентах, условиях экономической и долговечной эксплуатации аппарата;

освоение программных продуктов, используемых для получения видео, фото, картографических или тепловизионных данных из квадрокоптеров.

После окончания обучения выдается сертификат государственного образца, подтверждающий квалификацию в сфере управления беспилотными летательными системами.

"Дроны живут две – три недели" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Украинский военный "Мессия", ставший пилотом дронов, отметил, что пятидневное интенсивное обучение было очень продуктивным.

Это более практичная командировка, где мы дополнительно повысили собственные навыки и сделали собственный апгрейд по обучению на БПЛА. Если ты постоянно улучшаешь свои знания, то ты способен победить в этих особых качествах кого-то другого,

– сказал он.

Добавим, что в Украине уже собрали более 630 миллионов гривен на беспилотники и научили около 400 операторов. К обучению военных также планируют присоединиться еще десять школ.

Птичка, которая минуснет сотни россиян! Беспилотник MQ-1C Grey Eagle: смотрите видео