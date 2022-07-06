Пехоте нужно прикрытие, – военный эксперт назвал необходимую для контрнаступления технику

Украинские защитники держат оборону, несмотря на то, что россияне каждый день пытаются штурмовать наши позиции. Однако у врага есть значительное преимущество в живой силе, но для масштабного контрнаступления требуется несколько предпосылок.

Как только в Украину приедет тяжелое вооружение, все преимущество в живой силе врага нивелируется. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, основу любого боя составляет огневое поражение противника. Основой же огневого поражения является тяжелое вооружение.

Если у нас будет достаточное количество артиллерии, тогда проблема уничтожения противника будет решаться быстро и эффективно.

– подчеркнул Жданов.

Что нужно для контрнаступления

Впрочем, для нас важно не только успешно отражать атаки агрессора, но и продвигаться вглубь и отвоевать свои территории. Для контрнаступления только артиллерии недостаточно. Нужна к тому же авиация.

Но, прежде всего, кроме артиллерии, нужны танки и боевые бронированные машины. Без брони наступать практически невозможно. Для пехоты нужно прикрытие, которым она будет пользоваться во время наступления,

– объяснил специалист.

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