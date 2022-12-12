Разведка Британии назвала текущие цели России в войне: сможет ли агрессор их достичь

Россия по-прежнему стремится распространить контроль над всеми населенными пунктами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Впрочем, им это вряд ли удастся сделать.

8 декабря спикер российского президента Дмитрий Песков переформулировал основные цели так называемой "специальной военной операции". Об этом сообщают в британской разведке.

Обратите внимание Потенциал мобилизации в России исчерпан, без новой война скоро закончится, – Фейгин

Какие текущие цели России в войне

По словам Пескова, одной из главных целей России является "защита" жителей Донбасса и юго-востока Украины. Приспешник Путина утверждает, что якобы нужно еще много работы для "освобождения" этих территорий.

В британской разведке считают, что комментарии Пескова свидетельствуют о том, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются прежними. По всей видимости, захватчики все еще стремятся установить контроль над всеми Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Российские военные, вероятно, все еще стремятся отдать приоритет продвижению в глубь Донецкой области. Однако российская стратегия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что захватчики сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную вернуть эти районы,

– подчеркнули эксперты.

В разведке также добавили, что российские сухопутные войска вряд ли достигнут значительных операционных успехов в течение нескольких месяцев.

Путин продолжает совершать ошибки в войне

Генерал армии США Марк Милли ранее заявил, что Путин потерпел поражение в целом, однако предстоит еще много боевых действий. Он считает, что ситуация на фронтах стабилизировалась и в ближайшее время изменений не будет. Но все еще продолжается оккупация части украинской территории.

"С наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет", – отметил Милли.