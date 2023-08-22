Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК 92 ОМБР, "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко. По его словам, чем больше технических средств у Сил обороны, тем для врага опаснее находиться на первой линии.

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Технические средства ВСУ

Юрий Федоренко отметил, что на некоторых отрезках, где удается активно применять, к примеру, ночные дроны-"бомберы", оккупанты оттягивают свою технику на расстояние, на которое понимают, что средства ВСУ могут долететь и нанести поражение.

Еще 9 месяцев назад о ряде используемых сейчас технических средств я мог бы сказать, что такого в ближайшее время у Сил обороны не будет. Но сейчас фантастика становится действительностью. Мы действительно применяем технические средства, аналогов которых в мире нет. В частности, ночные "бомберы" производятся украинскими компаниями,

– сказал он.

Федоренко о беспилотниках, которые есть в ВСУ: смотрите видео

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