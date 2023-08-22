Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК 92 ОМБР, "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко. По его словам, чем больше технических средств у Сил обороны, тем для врага опаснее находиться на первой линии.
Читайте также ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом: чем они особенные
Технические средства ВСУ
Юрий Федоренко отметил, что на некоторых отрезках, где удается активно применять, к примеру, ночные дроны-"бомберы", оккупанты оттягивают свою технику на расстояние, на которое понимают, что средства ВСУ могут долететь и нанести поражение.
Еще 9 месяцев назад о ряде используемых сейчас технических средств я мог бы сказать, что такого в ближайшее время у Сил обороны не будет. Но сейчас фантастика становится действительностью. Мы действительно применяем технические средства, аналогов которых в мире нет. В частности, ночные "бомберы" производятся украинскими компаниями,
– сказал он.
Федоренко о беспилотниках, которые есть в ВСУ: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе сообщили, что украинские военные во время наступления имели успех на Запорожье и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время украинские защитники сдерживают наступление россиян на Востоке. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.
- В направлении Работино Запорожской области Вооруженные силы Украины имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские воины, которые с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей.
- На Бахмутском направлении наши Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои у Клещиевки, где россияне продолжают безуспешно наступать.