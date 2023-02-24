Зеленский назвал условия, когда в войне может быть "дипломатическая точка"

Уже 365 дней Украина и весь цивилизованный мир ждут завершения войны, которую начала Россия. Владимир Зеленский сказал, при каком условии это может произойти.

Как отметил украинский лидер во время своей пресс-конференции 24 февраля, только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю, можно будет говорить о начале поиска формата дипломатического завершения войны.

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Зеленский подчеркнул, что Россия должна прекратить бомбить Украину, уничтожать нашу инфраструктуру, убивать людей и забирать территории. Лишь после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.

Давайте с самого начала. С того, что вы (Россия – 24 Канал) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, уйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить,

– подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что на площадке ООН может быть создан спецтрибунал для России. Также работают над механизмом компенсации всех убытков, которые нанесла страна-агрессор нашему государству.

Глава государства подчеркнул, что все шаги начинаются с политического объединения. По его словам, площадка ООН может и не универсальная, но такой площадки, где было бы больше государств, которых можно объединить политически, она пока не видит.