Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, нужно реалистично смотреть на то, как мир воспринимал события, разворачивавшиеся в Украине в 2022 году.

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К чему готовились на Западе

Как отметил Вигиринский, в начале 2022 года военные разведки западных стран предполагали, что Киев может не выстоять под давлением российских войск.

Андрей Вигиринский Политолог На Западе были готовы к тому, что Украина может сохраниться, но в гораздо меньшем – усеченном – виде с точки зрения территорий. Западные страны считали такой вариант вполне вероятным и вырабатывали определенную форму политики в отношении России, которая сменит военно-политическое руководство в Украине по крайней мере с центром в Киеве.

По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют многие факты.

Готовность Запада эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского.

Публикации в американской прессе о том, что США готовы предоставлять оружие и поддерживать партизан на территории Украины.

Официальные комментарии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который накануне начала российского вторжения был на встрече в Белом доме.

Комментарии других украинских дипломатов, контактировавших с представителями власти других стран.

"Судя по всему, шансов на то, чтобы Украина сохранилась и воевала за свои суверенные границы 1991 года, нам не давали", – сказал политолог.

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Каким мир видел будущее Украины

Как рассказал Вигиринский, на Западе предполагали, что украинские власти сохранят контроль только над ограниченным количеством областей.

Рассматривался вариант с перенесением власти, когда президент и правительство Украины будут находиться если не за границей, то со временем – на Западе Украины,

– сказал политолог.

По его словам, к подконтрольной Украине территории должны были войти следующие области:

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Львовская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Волынская,

Ровненская.

Как отметил Вигиринский, именно эту часть Украины на Западе усматривали как будущий субъект международной политики. Все остальные территории могли оказаться под контролем страны-агрессора.

Как украинское сопротивление повлияло на позицию Запада

Однако, по словам политолога, качество сопротивления Украины российской агрессии сыграло роль "черного лебедя". Это такой фактор, который сложно спрогнозировать и который путает все карты с точки зрения аналитики.

Андрей Вигиринский Политолог Характер обороны, который Украина продемонстрировала в конце февраля и до первой половины апреля – до того момента, пока не завершились оборонные запасы нашего государства и не началась поставка помощи – в хорошем смысле удивил страны Запада. Это вынудило их пересмотреть свои планы действий.

В то же время, западным государствам было довольно сложно изменить свою позицию. Они еще некоторое время наблюдали за событиями, поскольку предполагали, что Россия может все-таки добиться своего если не через 3 дня, то через несколько недель. Вигиринский считает, что от активной поддержки Украины Запад сдерживали 2 фактора.

Во-первых, сложно было сразу отказаться от базового прогноза, предполагавшего смену военно-политического руководства в Украине.

Во-вторых, в феврале еще был актуален переговорный процесс в Минске, который должен был быть перенесен в Стамбул.

Ключевая роль Бориса Джонсона

По словам политолога, страны Запада воспринимали Украину и Россию как находящиеся в переговорном процессе государства. Такое видение давало руководству западных стран возможность не идти по пути эскалации конфликта.

Переломным моментом стал визит Бориса Джонсона (тогдашнего премьера Великобритании – 24 Канал) в Украину весной 2022 года. Именно Джонсон сыграл ключевую роль в вопросе помощи Украине,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что Украина также заявила о том, что будет воевать и не настроена на переговоры с агрессором. После этого страны западного мира были вынуждены пересматривать свою позицию по поводу войны в Украине.

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