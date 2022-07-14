российские летчики тренируются на белорусских самолетах, – Жданов

Крупные военные транспортные самолеты россии начали активно летать в беларусь. Специалисты сообщают, что страна-агрессор в первую очередь перекидывает ракеты.

А также увозит своих летчиков тренироваться на белорусской авиации. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Жданов.

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"Сейчас очень тщательно тренируются российские лётчики на белорусских самолетах. Разведчики постоянно патрулируют в воздухе и собирают информацию по целям на нашей территории", – сообщил Жданов.

Что россия пригоняет в беларусь

По его словам, россия перебрасывает в Беларусь ракеты комплексов С-300, С-400 и ракеты для самолетов. В общем, только вооружение такого типа, о тяжелой артиллерии вряд ли говорится.

россиянам дешевле и выгоднее пригнать это по железной дороге. Она позволяет за короткий срок перекидывать большие объемы тяжелого вооружения,

– сказал Жданов.

Однако посылать самолетами личный состав и какое-то специфическое вооружение – вполне возможно, добавил специалист.

И подчеркнул, что не стоит забывать, что там есть ожидающая приказа ракетная бригада "Искандеров".

россияне боятся залетать в Украину

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что россияне уже 2 с половиной месяца не залетают в украинское воздушное пространство. Враг изменил свою тактику: действует с территории беларуси, россии, Черного и Каспийского морей. Оттуда оккупанты запускают разного типа крылатые ракеты.

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