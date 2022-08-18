Дальнейшее поведение путина будет напрямую зависеть от ситуации на фронте. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
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Все планы провалились
Оппозиционер констатирует, что на сегодняшний день руководство россии находится в растерянности из-за проваленных планов по военному разгрому Украины.
Присоединив новые украинские территории пути теряет возможность хоть к мирным переговорам. У него нет никакой стратегии выхода. Он просто начнет тогда двигаться к реальному военному поражению,
– рассказал Гудков.
По его мнению, сейчас видно, что у путина не уверены, стоит ли проводить "референдумы" по присоединению новых территорий. Теперь они отрабатывают "план Б" – в случае если ничего не получится.
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По его словам, в кремле поняли, что "демилитаризировать" Украину по старой стратегии не получится.
"Теперь присоединить Донецкую и Луганскую области, как они планировали – тоже не получается. Из-за того, что они попытались отгрызть и, если они присоединят это – они получат еще несколько серьезных пакетов санкций. При этом никто эти территории не признает. Украина с этим не смирится", – объяснил политик.
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События на фронте повлияют на ситуацию
По мнению собеседника, дальнейшее поведение путина будет зависеть от предстоящих событий на фронте.
Ближайший месяц будет определяющим и решающим. То, что будет происходить на фронте – это будет иметь ключевое влияние на то, что сделает кремль 11 сентября, к которому путин хотел приурочить этот "референдум",
– резюмировал Гудков.
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