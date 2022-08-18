Подальша поведінка путіна безпосередньо залежатиме від ситуації на фронті. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Всі плани провалилися

Опозиціонер констатує, що на сьогодні керівництво росії перебуває у розгубленості через провалені плани із військового розгрому України.

Приєднавши нові українські території путін втрачає можливість хоч до якихось мирних переговорів. Він не має жодної стратегії виходу. Він просто почне тоді рухатися до реальної військової поразки,

– розповів Гудков.

На його думку, зараз видно, що у путіна не впевнені, чи варто проводити "референдуми" щодо приєднання нових територій. Тепер вони відпрацьовують "план Б" – у разі, якщо нічого не вийде.

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За його словами, у кремлі зрозуміли, що "демілітаризувати" Україну за старою стратегією не вийде.

"Тепер приєднати Донецьку та Луганську області, як вони планували – також не виходить. Через те, що вони спробували відгризти й, якщо вони приєднають це – вони отримають ще кілька серйозних пакетів санкцій. При цьому, ніхто ці території не визнає. Україна з цим не змириться", – пояснив політик.

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Події на фронті вплинуть на ситуацію

На думку співрозмовника, подальша поведінка путіна залежатиме від майбутніх подій на фронті.

Найближчий місяць буде визначальним та вирішальним. Те, що відбуватиметься на фронті – це матиме ключовий вплив на те, що зробить кремль 11 вересня, до якого путін хотів приурочити цей "референдум",

– резюмував Гудков.

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