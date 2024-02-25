Об этом 24 Каналу сказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий. Он вспомнил первые дни полномасштабного российского вторжения и объяснил, что помогло нашему государству выстоять.

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Почему провалилась так называемая "сво"

По мнению ветерана войны, один из факторов, почему два года назад украинцы встретили так называемую "вторую армию мира" совсем не так, как она рассчитывала, было то, что в то время в стране было около 30 тысяч АТОвцев, которые прошли на Востоке войну меньшей интенсивности.

Ни Россия, ни Украина не были готовы к войне,

– отметил Дикий.

Западные аналитики и эксперты в течение нескольких месяцев предупреждали Украину о российском вторжении. Мировые издания даже печатали карты, на которых указывали с каких сторон будут заходить конкретные подразделения российской армии. Собственно, 24 февраля 2022 года события так и происходили.

В то же время украинцы не хотели этой войны и отчаянно верили, что ее не будет. Однако, с другой стороны, Россия так же не готовилась к войне. Российские захватчики шли на маленькую "победную операцию".

Так называемую "сво" россияне подготовили очень хорошо, но она не предусматривала тотального народного сопротивления, с которым встретилась оккупационная армия. Россия сделала одну из самых страшных ошибок – недооценила врага, то есть Украину,

– сказал ветеран войны с Россией.

Обе стороны оказались абсолютно неподготовленными к войне. Украина вообще не готовилась, а Россия готовилась к так называемой "спецоперации". Однако наше государство компенсировало свою неподготовленность абсолютным массовым сопротивлением, в котором участвовало все живое в стране.

Конечно, не каждый взял в руки оружие, но вооруженных людей было огромное количество. А те, что не брали оружие, делали что-то в помощь тем, кто взял. В россиян стреляли из каждого куста, а информацию Вооруженным Силам Украины предоставлял чуть ли не каждый украинец. Этой информации было настолько много, что ключевая проблема разведки была в том, как ее рассортировать,

– отметил Дикий.

Так называемая "сво" России провалилась, а дальше началась история тяжелой затяжной войны на истощение, которая продолжается до сих пор.

Война длится 10 лет

Ветеран войны отметил, что на самом деле прошло 10 лет как российское войско зашло на территорию Украины. Об этом стоит помнить, ведь сейчас украинцы живут в странном информационном поле, в котором кажется, что война идет два года.

20 февраля была 10 годовщина российско-украинской войны, которая началась с аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Сейчас кажется, что пока большинство украинцев делали вид, что войны нет, то ее якобы и не было. Однако на самом деле до 24 февраля 2022 года война длилась уже 8 лет, но, к сожалению, большинство населения Украины пытались ее не видеть,

– добавил Дикий.

По его словам, для большинства украинцев полномасштабное вторжение России стало большим шоком. Однако, к счастью, реакция населения на российское вторжение оказалась здоровой и правильной.

Какова сейчас ситуация на фронте