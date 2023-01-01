"Россия сейчас не может капитулировать": что изменится, если Путина не будет у власти

Российская пропаганда систематически выдает абсурдные заявления об Украине. Вдохновителем этих антиукраинских нарративов является Владимир Путин.

Такое мнение 24 каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, глава Кремля одержим имперскими амбициями.

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Как отметил Шейтельман, российский диктатор искренне убежден в ряде абсурдных вещей:

Украинцы и россияне – один народ.

Возможно воссоздать Советский Союз.

Запад представляет страшную угрозу для России.

Россия – великая и могущественная держава, которая играет особую роль в истории.

Почему Путин не может признать поражение России в войне против Украины

По словам политтехнолога, эти убеждения влияют на позицию российского диктатора во многих вопросах, в том числе в отношении войны в Украине.

Путин во все это верит по-настоящему. Поэтому Россия сейчас не может капитулировать,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что позиция главы Кремля не всегда была такой. Когда-то диктатор был человеком интересов и беспокоился только о финансовых вопросах.

"В первые 8 лет у власти Владимир Путин и не думал о войнах. Он хотел заработать денег", – отметил политтехнолог.

Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

Потенциальные преемники Путина не разделяют его идей

Шейтельман отметил, что если в России сменится власть, то у преемника Путина будет совсем другая позиция.

У того, кто придет на смену Путину, не будет этих безумных идей. Ни один из потенциальных кандидатов (на место Путина – 24 канал) не имеет таких убеждений – ни Евгений Пригожин, ни Патрушев-младший, ни другие.

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что идеи диктатора поддерживает разве что Юрий Ковальчук, которого называют личным банкиром Путина. Однако, по словам Шейтельмана, сам Ковальчук не может стать президентом. Он может лишь попытаться поставить на это место кого-то своего, но "свой через пол года становится чужим".

"Кроме Путина, никто не готов возглавлять войну"

Политтехнолог отметил, что если представить, что Путин умер, то у его преемника на месте президента будет совсем другое отношение к войне в Украине.

Кто-то придет и подумает: "Зачем мне эта война? Мне нужно деньги зарабатывать, экономику поднимать". Для этого необходимо снять санкции. Как это сделать? Нужно позвонить Джо Байдену (президенту США – 24 канал),

– предположил Шейтельман.

Он добавил, что Байден в обмен на снятие санкций, вероятно, потребует выведения российских войск из Украины. А гипотетический преемник российского диктатора на это согласится.

"Войне придет конец. Больше никто не готов возглавлять эту войну, кроме Путина", – подчеркнул политтехнолог.

Заявления Владимира Путина о войне: коротко