Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, очільник Кремля одержимий імперськими амбіціями.

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Як зазначив Шейтельман, російський диктатор щиро переконаний у низці абсурдних речей:

Українці та росіяни – один народ.

Можливо відтворити Радянський Союз.

Захід становить страшну загрозу для Росії.

Росія – велика і могутня держава, яка має особливу роль в історії.

Чому Путін не може визнати поразку Росії у війні проти України

За словами політтехнолога, ці переконання впливають на позицію російського диктатора у багатьох питаннях, зокрема й щодо війни в Україні.

Путін у все це вірить по-справжньому. Тому Росія зараз не може капітулювати,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що позиція очільника Кремля не завжди була такою. Колись диктатор був людиною інтересів і переймався лише фінансовими питаннями.

"У перші 8 років при владі Владімір Путін і не думав про війни. Він хотів заробити грошей", – зауважив політтехнолог.

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Потенційні наступники Путіна не поділяють його ідей

Шейтельман зазначив, що якщо у Росії зміниться влада, то у наступника Путіна буде зовсім інша позиція.

У того, хто прийде на зміну Путіну, не буде цих божевільних ідей. Ні один з потенційних кандидатів (на місце Путіна – 24 канал) не має таких переконань – ні Євгеній Пригожин, ні Патрушев-молодший, ні інші,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що ідеї диктатора підтримує хіба що Юрій Ковальчук, якого називають особистим банкіром" Путіна. Однак, за словами Шейтельмана, сам Ковальчук не може стати президентом. Він може лише спробувати поставити на це місце когось свого, але "свій через пів року стає чужим".

"Крім Путіна, ніхто не готовий очолювати війну"

Політтехнолог зазначив, що якщо уявити, що Путін помер, то у його наступника на місці президента буде зовсім інше ставлення до війни в Україні.

Хтось прийде і подумає: "Навіщо мені ця війна? Мені потрібно гроші заробляти, економіку підіймати". Для цього потрібно зняти санкції. Як це зробити? Потрібно зателефонувати Джо Байдену (президенту США – 24 канал),

– припустив Шейтельман.

Він додав, що Байден в обмін на зняття санкцій, ймовірно, вимагатиме виведення російських військ з України. А гіпотетичний наступник російського диктатора на це погодиться.

"Війні прийде кінець. Більше ніхто не готовий очолювати цю війну, крім Путіна", – наголосив політтехнолог.

Заяви Владіміра Путіна про війну: коротко