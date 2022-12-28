Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, загалом складно сказати, хто з російського силового блоку найближчий до Путіна.

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Як зазначив Гудков, одним із тих, кому Владімір Путін довіряє найбільше, залишається генерал Сєргєй Суровікін. Ще на початку жовтня очільник Кремля призначив його командувачем об'єднаних російських сил, які ведуть війну проти України.

Суровікін, який воює проти українського народу, ставить своїх людей. Цілком можливо, що зараз "підвисне" Герасимов (начальник Генштабу ЗС Росії – 24 канал),

– сказав опозиціонер.

"Боротьба негідників між собою"

За словами політика, те, що Валєрій Герасимов втрачає свої позиції, є наслідком внутрішньої боротьби між російськими силовиками.

Їх не шкода. Це внутрішньовидова боротьба негідників і воєнних злочинців між собою,

– зауважив Гудков.

Опозиційний політик припустив, що варто очікувати нових кадрових перестановок у російському силовому блоці. Втім, кардинальні зміни навряд чи відбудуться.

"У російського диктатора зараз не особливо змінюються пріоритети. У Путіна не дуже велика лава запасних", – зазначив Гудков.

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"Фаворити" Владіміра Путіна

За словами опозиціонера, окрім Суровікіна, у колі "фаворитів" Путіна і далі залишається ще низка осіб:

секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев;

директор ФСБ Алєксандр Бортніков. Втім, як зазначив Гудков, останнім часом у Кремлі все більше наростає невдоволення Федеральною службою безпеки;

власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. За словами політика, Путін і надалі робить на нього ставку.

Проблеми Кадирова

Як розповів опозиціонер, частково втрачає свої позиції у колі наближених до диктатора Рамзан Кадиров. Гудков зауважив, що останнім часом глава Чечні зник з інформаційного поля.

"Ходять плітки, що Кадиров голяка десь бігав чи то під психотропними, чи якимись іншими препаратами. Чи то напився до такої міри", – сказав політик.

Путін, ймовірно, посварився з "особистим банкіром"

Також, за словами Гудкова, останнім часом чорна кішка пробігла між главою Кремля та братами Ковальчуками.

"Не знаю, наскільки все серйозно між Путіним і Ковальчуками, особливо Юрієм Ковальчуком, який є найближчим сподвижником диктатора", – сказав опозиціонер.

Хто такі брати Ковальчуки? Міхаіл та Юрій Ковальчуки – російські олігархи, яких вважають одними з найвпливовіших людей в оточенні очільника Кремля. Молодшого з братів – Юрія – називають "особистим банкіром" Путіна та одним з найзатятіших прихильників рішення про напад на Україну.

Гудков додав, що в оточенні Путіна зберігають свої місця очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров та президент державної нафтової компанії "Роснєфть" Ігор Сєчин.

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