Украина не просто выстояла, но и объединилась и показала всему миру нашу мощь. Теперь же аналитики начали думать, почему у нас так ошибались.

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Большое и малое государство

В западном СМИ вышла статья с раздумьями на эту тему. Речь идет о том, что политики и эксперты оценивают государства по их лидерам. Поэтому могло показаться, что российский президент Владимир Путин уже достаточно опытен. Владимир Зеленский – бывший комик.

Впрочем, они признают, что такая теория имела право на существование пока не началась война. Теперь все и все показали свои настоящие лица. Авторы констатируют, что переоценка России касается не только дискуссионного вопроса довоенного военного анализа и Украины или теорий международных отношений. Она направлена на представление о том, как страны взаимодействуют друг с другом, о национальной власти и о лидерстве.

Приводят даже пример бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Тот говорил, что Украина должна пойти на уступки России и отдать территории ради мира. В статье отмечают, что именно он является приверженцем теории о больших и малых государствах. А также то, что Киссинджер часто встречался с Путиным.

Переоцененная сила России

Украина будет воевать до последнего, чтобы выгнать оккупантов со своей земли. Поэтому никакие сомнительные соглашения, противоречащие нашему суверенитету и территориальной целостности, мы не соглашаемся.

Издание отмечает, что сила России оказалась настолько переоцененной, что дает возможность переосмыслить то, что именно делает государство "великим". Ведь когда Россия вступала в войну, то ее военный потенциал, среди которого есть ядерный арсенал, указывали как причину ее "мощности".

Именно это считали одной из самых больших и мощных вооруженных сил в мире, "второй армией". Вместо этого ВСУ разбили эти мифы в пух и прах. Западные обозреватели также заметили это и отметили в материале, что война России против Украины показывает другие выводы. То есть армия сильна ровно настолько, насколько сильно общество, экономика и политическая структура, которые ее создали.

Поэтому в тексте признают, что в этом случае Россия была отнюдь не "большим государством", а фактически глубоко поврежденным, во многом слабым государством.

Безумные потери России в войне

Россия не жалеет в Украине ни живой силы, ни техники воевать. К утру 2 июля украинские военные уничтожили 35 870 оккупантов. Также армия агрессора осталась без 1582 танков. При этом потери могут быть значительно больше. Ведь считать точно невозможно из-за высокой интенсивности боев.

Также наши воины начали еще точнее избивать и попадать в нужные нам враждебные цели. Речь идет о складах оружия, даже командных пунктах с офицерским составом врага. К примеру, недавно воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян.

Уничтожают врага и в южных областях. Там наши воины перешли в наступление. Поэтому на Юге украинские летчики атаковали российских захватчиков. Силы ВСУ уничтожили несколько десятков врагов и около десятка единиц вражеской техники.

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