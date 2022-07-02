Україна не просто вистояла, але й об'єдналася і показала всьому світу нашу міць. Тепер же аналітики почали думати, чому в нас настільки помилялися.

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Велика і мала держава

У західному ЗМІ вийшла стаття з роздумами на цю тему. Мовиться про те, що політики та експерти оцінюють держави за їхніми лідерами. Тому могло здатись, що російський президент Володимир Путін вже достатньо досвідчений. Натомість Володимир Зеленський – колишній комік.

Втім, вони визнають, що така теорія мала право на існування, доки не почалась війна. Тепер же всі й усе показали свої справжні обличчя. Автори констатують, що переоцінка Росії стосується не лише дискусійного питання довоєнного військового аналізу її та України чи теорій міжнародних відносин. Натомість вона спрямована на уявлення про те, як країни взаємодіють одна з одною, про національну владу та про лідерство.

Наводять навіть приклад колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера. Той заявляв, що Україна має піти на поступки Росії і віддати території заради миру. У статті зауважують, що саме він є прихильником теорії про великих і малих держав. А також те, що Кіссінджер часто зустрічався з Путіним.

Переоцінена сила Росії

Україна буде воювати до останнього, щоб вигнати окупантів зі своєї землі. Тому ні на які сумнівні угоди, які б суперечили нашому суверенітету та територіальній цілісності, ми не погоджуємось.

Видання зазначає, що сила Росії виявилася настільки переоціненою, що це дає можливість переосмислити те, що саме робить державу "великою". Адже, коли Росія вступала у війну, то її військовий потенціал, серед якого є ядерний арсенал, вказували як причину її "могутності".

Саме їх вважали однією із найбільших і найпотужніших збройних сил у світі, "другою армією". Натомість ЗСУ розбили ці міфи вщент. Західні оглядачі також це помітили й зазначили в матеріалі, що війна Росії проти України показує інші висновки. Тобто армія сильна рівно настільки, наскільки сильне суспільство, економіка та політична структура, які її створили.

Тому в тексті визнають, що в цьому випадку Росія була аж ніяк не "великою державою", а фактично глибоко пошкодженою, багато в чому слабкою державою.

Шалені втрати Росії у війні

Росія не шкодує в Україні ні живої сили, ні техніки, щоб воювати. На ранок 2 липня українські військові знищили 35 870 окупантів. Також армія агресора залишилась без 1 582 танків. При цьому втрати можуть бути значно більшими. Адже вести точний підрахунок неможливо через високу інтенсивність боїв.

Також наші воїни почали ще точніше бити і потрапляти у потрібні нам ворожі цілі. Мовиться про склади зброї, навіть командні пункти з офіцерським складом ворога. Наприклад, нещодавно Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по скупченнях ворога на Луганському напрямку. Сили ППО поцілили в логістичні центри росіян.

Нищать ворога й у південних областях. Там наші воїни перейшли в наступ. Тому на Півдні українські льотчики атакували російських загарбників. Сили ЗСУ знищили декілька десятків ворогів та майже десяток одиниць ворожої техніки.

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