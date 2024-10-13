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Украина восстановила положение возле Новогродовки
Аналитики DeepState заявили, что ВСУ восстановили положение у Новогродовки Донецкой области и продолжаются тяжелые бои у Новоивановки Суджанского района России.
Аналитики также отметили, что российские оккупанты продвинулись у:
- Веселого в Донецкой области;
- Спального и Борков Суджанского района России;
- Кругляковки Харьковской области.
Взрывы в Черкасской и Житомирской областях
На Черкасскую и Житомирскую область летели дроны. Там слышали взрывы. СМИ писали о работе ПВО.
Россия атакует Киевскую область
Российские оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО.