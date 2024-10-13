Что происходит на фронте, какая ситуация в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Украинские войска держат рубежи на Курщине, сотрудничество с Францией: хронология 962 дня войны

06:56, 13 октября

Украина восстановила положение возле Новогродовки

Аналитики DeepState заявили, что ВСУ восстановили положение у Новогродовки Донецкой области и продолжаются тяжелые бои у Новоивановки Суджанского района России.

Аналитики также отметили, что российские оккупанты продвинулись у:

  • Веселого в Донецкой области;
  • Спального и Борков Суджанского района России;
  • Кругляковки Харьковской области.
06:07, 13 октября

Взрывы в Черкасской и Житомирской областях

На Черкасскую и Житомирскую область летели дроны. Там слышали взрывы. СМИ писали о работе ПВО.

05:23, 13 октября

Россия атакует Киевскую область

Российские оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО.