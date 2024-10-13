Что происходит на фронте, какая ситуация в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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06:56, 13 октября Украина восстановила положение возле Новогродовки Аналитики DeepState заявили, что ВСУ восстановили положение у Новогродовки Донецкой области и продолжаются тяжелые бои у Новоивановки Суджанского района России. Аналитики также отметили, что российские оккупанты продвинулись у: Веселого в Донецкой области;

Спального и Борков Суджанского района России;

Кругляковки Харьковской области.

06:07, 13 октября Взрывы в Черкасской и Житомирской областях На Черкасскую и Житомирскую область летели дроны. Там слышали взрывы. СМИ писали о работе ПВО.