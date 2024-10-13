Що відбувається на фронті, яка ситуація в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:56, 13 жовтня Україна відновила положення біля Новогродівки Аналітики DeepState заявили, що ЗСУ відновили положення біля Новогродівки Донецької області та тривають важкі бої біля Новоіванівки Суджанського району Росії. Аналітики також зазначили, що російські окупанти просунулись біля: Веселого на Донеччині;

Спального та Борків Суджанського району Росії;

Кругляківки Харківської області.

06:07, 13 жовтня Вибухи на Черкащині та Житомирщині На Черкаську та Житомирську область летіли дрони. Там чули вибухи. ЗМІ писали про роботу ППО.