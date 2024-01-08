На своих БДК Россия размещает многих специалистов, которых сложно заменить после их ликвидации. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Сюрпризы" для врага
Борис Тизенгаузен отметил, что россияне используют БДК как паромы для доставки оружия. "Новочеркасск" не был разгружен на момент удара. На борту находились системы для реактивно-залповых систем, снаряды разных калибров. Возможно, БДК "Иван Грен" также привез в Крым что-то важное для захватчиков.
Будем надеяться, что и этой баржи с каким-нибудь оружием в ближайшее время будут "сюрпризы". Эксперты рассказали мне, что на БДК остается не менее 30% экипажа на каждом корабле на всякий случай. Особенно сейчас. А вот на таком новом корабле, думаю, больше специалистов, которых сложно заменить, когда их уничтожают,
– сказал он.
Кроме того, 4 января в Севастополе были попадания в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом. Политтехнолог подчеркнул, что оккупанты пытались укрепляться на этой территории, но это их не спасло.
ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск": главное
- Ночью 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Как пояснили в Воздушных силах, БДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами, которые запустили из тактической авиации.
- В министерстве обороны России признали удар, однако о потере судна не заявляли.
- Специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома военно-морского флота России, в котором он предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасске из-за смертью 74 моряков. Там отмечается, что еще 27 оккупантов получили ранения.