На своїх ВДК Росія розміщує багато спеціалістів, яких складно замінити після їхньої ліквідації. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Сюрпризи" для ворога

Борис Тизенгаузен зазначив, що росіяни використовують ВДК як пороми для доставки зброї. "Новочеркаськ" не був розвантажений на момент удару. На борту перебували системи для реактивно-залпових систем, снаряди різних калібрів. Можливо, ВДК "Іван Грен" також привіз у Крим щось важливе для загарбників.

Будемо сподіватися, що й для цієї баржі з якоюсь зброєю найближчим часом будуть "сюрпризи". Експерти розповіли мені, що на ВДК залишається не менше 30% екіпажу на кожному кораблі на всякий випадок. Особливо зараз. А ось на такому новому кораблі, думаю, більше спеціалістів, яких складно замінити, коли їх знищують,

– сказав він.

Крім того, 4 січня у Севастополі були влучання у військову частину в Юхаріній балці. Там був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом. Політтехнолог підкреслив, що окупанти намагались укріплюватись на цій території, але це їх не врятувало.

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