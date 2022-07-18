Отказников из Бурятии отправляют в СИЗО под Луганском

Буряты, которым удалось выжить в Украине, массово пишут рапорты, ведь не хотят больше сюда возвращаться. В ответ они получают лишь угрозы от командования и отправляются в СИЗО под временно оккупированным Луганском.

Об этом рассказали 7 контрактников из Бурятии, уже написавших рапорты об отказе воевать против ВСУ. Аудиозапись их комментариев попала к российским журналистам, сообщает 24 канал.

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Буряты-контрактники отказываются воевать в Украине

Запись с рассказами солдат из бурятии предоставила журналистам президент фонда "Свободная бурятия" александра гармажапова. Все 7 контрактников назвали свои имена:

илья каминский,

алдар диликов,

владимир мальков,

андрей мартынов,

сергей арсенов,

виктор дурных,

николай васильев.

Все они служили в бурятской воинской части №32364. После нескольких месяцев войны против ВСУ вояки решили написать рапорты об отказе от участия в боевых действиях. Однако все оказалось не так-то просто.

Мы все написали рапорты, командование отреагировало отрицательно. То есть начались угрозы со стороны командования,

– рассказал один из отказников.

По его словам, солдатам угрожали, что они не попадут в пункт постоянной дислокации. К бурятам даже приезжал так называемый "начальник" военно-следственного отдела Днепропетровской и Херсонской области.

"Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском и после СИЗО-1 отправляют всех туда", – добавил бурят-оккупант.

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Отказников держат в СИЗО

По словам отказника, оккупантов везут в военную комендатуру группами от 8 до 10 человек. Там их держат 3 – 4 дня. Буряты, которые не хотят воевать, сначала находятся в запертом гараже с одноразовым питанием. Затем их везут в СИЗО под Луганском, которое было обустроено на базе реабилитационного центра.

Контрактник добавил, что приказ об отправке военных в СИЗО отдавал заместитель командующего по военно-политической работе. В свою очередь, начальник военно-следственного отдела заставлял отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

"Заставляли писать объяснительные, что мы не отказываемся выполнять боевые действия. То есть рапорт никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорты не рассмотрели до сегодняшнего дня. С представления первого рапорта прошло уже полторы недели. Никаких сдвигов нет", – объяснил отказник.

Даже получившим ранения оккупантам не удается избежать возвращения в Украину. В частности, мать еще одного контрактника, написавшего рапорт об отказе участвовать в боевых действиях после 4 месяцев войны, рассказала, что ему даже с двумя контузиями не разрешили уволиться. Более того, солдата отвезли в прокуратуру.

"Решил сложить оружие и вернуться домой, но домой вернуться не дают, говорят, что нет такого закона", – отметила женщина.

По ее словам, сыну обещали дать отпуск в мае, однако этого так и не произошло. Женщина объясняет массовый отказ бурят воевать тем, что "ребята устали".

"Я поняла, что их даже не выводили из боев – на два, на три дня отдыха. Я никого не виню, конечно, ни командующих, ни правительство. Это такая ситуация... Но, видимо, что-то пошло не так. И сейчас держат ребят, и не подписывают им рапорт в россию – вот в каком-то мы подвешенном состоянии", – жалуется россиянка.

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Рапорты написали 77 бурятов-оккупантов

Женщина рассказала, что рапорты об отказе от участия в войне в Украине написали 77 солдат, служивших в бурятии. По ее словам, поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у бойцов ВСУ есть и ракетные установки, и гаубицы.

Бригаду оставили на смерть,

– объяснила мать контрактника.

Мать ильи каминского рассказала об аналогичной ситуации.

Ранее в фонде "Свободная бурятия" сообщили, что в россию из Украины вернулись примерно 150 контрактников, отказавшихся воевать. По словам гармажаповой, они расторгли контракты с министерством обороны страны-агрессора еще в июне. Однако автобус за бурятами приехал только после обращения 15 их родственниц к главе региона алексею циденову.

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