В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

Вооруженные Силы Украины показывают большую мощь в войне против России. Весь мир увлекается их успехами, в частности похвалу выразили и в НАТО.

В НАТО похвалили ВСУ за разумное использование новейших технологий

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что ВСУ умело используют новые технологии на войне. И это дает им преимущество на поле боя.

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Бауэр сказал, что одной из причин успешного вытеснения Вооруженными Силами Украины российских захватчиков есть разумное использование украинцами новых технологий.

Он обратил внимание на критически важную роль технологических компаний в украинских военных успехах – "помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков".

Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне,

– заявил адмирал.

По его словам, стратегическая значимость технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем.

За сутки ВСУ "минунули" еще 400 кафиров

Вооруженные Силы Украины продолжают выгонять российского врага из украинской земли. Наши защитники ежедневно ликвидируют множество оккупантов. Так, с начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 85 410 своих солдат, только за минувшие сутки – 410 штук. Многие техники противника ВСУ превратило в металлолом:

танков – 2 897 (+2),

боевых бронированных машин – 5 832 (+5) ,

артиллерийских систем – 1 887 (+5) ,

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 537,

крылатых ракет – 480 (+0),

кораблей/катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4396 (+3),

специальной техники – 161 (+0).

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