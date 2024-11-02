Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Плохия в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома". А вот сейчас Запад достаточно инертен в отношении Украины.

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Почему в США думали, что Россия нападет на Украину

Осенью 1991 года так называемый дедушка перестройки Александр Яковлев посещает тогда государственного секретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера. И Бейкер ему говорит (потому что уже есть эти трения относительно Крыма), о том, что есть потенциальная угроза войны между Россией и Украиной. На что Яковлев ему говорит "какая война?" Бейкер отвечает: "нормальная война",

– заявил Плохий.

Таким образом, россияне облизывались на Крым еще с тех пор, как Украина обрела независимость.

Справка. Сергей Плохий родился в России, детство и юность провел в Запорожье, а образование получил в Днепре. В 1980-е стажировался в Колумбийском и Гарвардском университетах, в 1991-м уехал в Канаду преподавать в университете Альберты. Плохий преподает в Гарварде, является доктором исторических наук. Среди его книг – "Чернобыль", "Ворота Европы", "Последняя империя", "Российско-украинская война: Возвращение истории".