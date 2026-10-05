На случай российского вторжения НАТО разрабатывает "Теорию победы", – Bloomberg

В НАТО разрабатывают стратегию на случай нападения России на одну из стран-членов. Североатлантический альянс разработал новую военную концепцию для быстрого разгрома противника в случае прямого вторжения.

Стратегия основана на массированном применении беспилотников и новейших технологий вместо традиционных затяжных боев. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о стратегии НАТО?

Журналисты агентства получили несекретную версию документа под названием "Теория победы". Ее автором является Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который планирует официально представить этот план в Польше 12 октября.

Главная цель разработки заключается в четком понимании того, как именно союзники будут реагировать на вероятную российскую агрессию. Ключевое изменение в подходах Альянса касается интеграции традиционного оружия с новейшими технологиями, доказавшими свою эффективность во время войны в Украине. Военные планируют массово использовать беспилотники, системы с минимальным экипажем и средства целеуказания на основе искусственного интеллекта.

В случае реального нападения России первым шагом станет остановка вторжения с помощью сухопутных сил на восточном фланге. После этого приоритетом станет тотальное уничтожение вражеских систем командования и управления. По замыслу разработчиков, ликвидация командных центров позволит быстро ослабить и разгромить российские войска.

Пресс-секретарь Гринкевича полковник Мартин О'Доннелл подчеркнул, что новая стратегия носит исключительно оборонительный характер и направлена на предотвращение непреднамеренной эскалации. Особое внимание уделили совместному противодействию гибридным угрозам, которые не являются открытым конфликтом, но создают серьезные проблемы для стран-участниц Альянса.

Теория победы Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО. Учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию в области безопасности, нам нужно сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае нападения,

– подчеркнул О'Доннелл

По его словам, из-за глобальной нестабильности необходимо уже сейчас создавать условия для сдерживания агрессии. Сама демонстрация готовности и технологического превосходства должна убедить потенциального противника в невозможности победить Альянс.

Напомним, что 29 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не всегда будет публично и симметрично реагировать на действия России. По словам политика, речь идет не только о "гибридной угрозе", но и о " агрессивную тактику "серой зоны", ", которая включает диверсии, запуски дронов и кибератаки.