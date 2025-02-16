Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что пока никакой группировки на 100-150 тысяч личного состава в Беларуси нет. Это пока только прогнозы.

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Способна ли Россия напасть на Польшу или страны Балтии

По мнению Шарпа, 100-150 тысяч личного состава – это не та группировка, которая создаст угрозу Европе или конкретно Польше. Сюда же стоит добавить и возможности российской армии. К примеру, они более года пытаются взять Часов Яр Донецкой области. А ресурсы их постепенно истощаются.

Когда мы говорим о потенциальном нападении, то надо говорить о целях и возможности достичь успеха. Есть НАТО. Есть та же польская армия, которая сильнее группировки "полузеков" со старым советским оружием, которая атакует малыми группами по 5 человек,

– сказал Шарп.

НАТО значительно сильнее России на уровне конвенционного вооружения. Также не стоит забывать о ядерном оружии. Вряд ли Россия захочет пойти на обмен ядерными ударами ради части территории Польши. Кроме того, в случае такого нападения на страну-агрессора сразу введут максимальные санкции. В случае с Украиной Запад, к сожалению, так не действует.

Несмотря на все, риски такой войны всегда существуют. Когда враг наращивает силы; проводит диверсии и вообще нагнетает атмосферу, то угроза незапланированных боевых действий возрастает. И если в этот момент армия будет не в лучшем состоянии, то будет много проблем.

Европа должна серьезно относиться к этой угрозе. Но это их выбор. Они 3 года смотрят за полномасштабной войной. 10 лет за агрессией России в Украине. А можно еще и вспомнить войну в Грузии 2008 года. Кажется, не все правительства воспринимают эту войну как свою или почти свою. Это одна из проблем, почему Украине не помогли больше. Ну и они не уделяют достаточного внимания своей безопасности,

– отметил Шарп.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может напасть на страны НАТО. Ситуация станет более опасной, если США решат выйти из Альянса.