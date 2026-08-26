Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу о подлинных мотивах кремлевского режима и объяснил, почему Запад фатально ошибается в оценке угроз. По его словам, Кремль уже не может существовать без войны, а расширение агрессии на страны Североатлантического альянса становится для него единственным способом удержать власть.

Почему расширение войны является необходимостью для Кремля

Российская верхушка превратилась в "военных наркоманов", которые не способны остановить боевые действия. Только военное положение позволяет объяснить населению разрушение экономики, дефицит товаров, ужесточение мер и огромные потери на фронте.

Кремлю нужно "подпитывать" Суспильне настроения. Поэтому вариант противостояния с НАТО и странами Балтии – это спасительный круг для России,

– подчеркнул Пехньо.

Ведь в формате медленно тлеющего конфликта война теряет внимание общества и мира, поэтому Кремлю крайне необходимо подпитывать градус эскалации.

Что происходит с угрозой со стороны Беларуси и решимостью Альянса

Аналитик отметил, что мир воспринимает войну в Украине так же отстраненно, как когда-то воспринимали события на Донбассе во время АТО. Между тем Россия готовит новые площадки для провокаций в Беларуси, развивая там военную инфраструктуру.

Сама по себе инфраструктура не воюет, то есть она может быть признаком подготовки тех или иных действий. Но нужно смотреть, чем она наполняется. Если на подготовленную инфраструктуру будут заходить соответствующие войска, тогда можно будет говорить о каких-то уже дальнейших приготовлениях,

– отметил военный обозреватель.

Он также напомнил о многочисленных диверсиях РФ в Европе – от обрыва кабелей в Балтийском море до покушений на руководителей оборонных предприятий Запада, что свидетельствует о проверке НАТО на прочность.

Напомним, ранее стало известно о развертывании новых военных объектов в Беларуси и стягивании войск к границе. По данным разведки, Кремль готовится проверить решимость блока НАТО на восточном фланге.

Россия готовится к эскалации: смотрите видео