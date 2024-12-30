Россия уже несет большие потери в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальными вооруженными силами Латвии Леонида Калниньша, слова которого передает Delfi.

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Может ли Россия напасть на Латвию

Калниньш отметил, что Россия сосредоточена на войне в Украине, где несёт "довольно большие потери". Несмотря на это, РФ все ещё способна осуществлять диверсионные акции или локальные малые операции.

Если рассматривать гораздо масштабнее, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии, то, конечно, это полностью исключено,

– считает он.

Он также отметил, что любая агрессия, даже на локальном уровне, получит немедленный ответ союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей Альянса.

"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто её не отменял", – добавил Калниньш.

Россия, по его словам, сейчас использует комплексный подход в своих гибридных атаках. Это может включать диверсии как в физической плоскости, так и в киберпространстве. Кроме того, РФ стремится влиять на общество, в частности путем создания недовольства экономическими условиями.

Напомним, лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность относительно неготовности НАТО к борьбе с Россией без поддержки США и призвали к усилению обороны Европы. Они также признали, что Европа находится на грани возможностей помощи Киеву.