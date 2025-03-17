Россияне быстро учатся: Буданов рассказал, в чем улучшение врага за последние 3 года

За три года полномасштабной войны армия противника начала быстрее учиться на поле боя. Так, россияне улучшили разведку, а также научились планировать дальнобойные удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью Australian Financial Review.

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Чему научилась Россия за 3 года войны

По словам Буданова, сейчас Россия начала учиться гораздо быстрее, чем в начале полномасштабной войны. Глава ГУР отметил, что за время войны оккупанты улучшили разведку и развили планирование и проведение дальнобойных ударов. Буданов добавил, что российская армия начала заимствовать методы, аналогичные тактике НАТО.

Также за 3 года полномасштабной войны оккупанты улучшили способность противодействовать атакам дронов. По словам Буданова, сейчас у россиян более сложный подход: постоянно меняется расположение ПВО, искусно используют ложные цели, дымовые и туманные машины.

Скибицкий добавил, что военные из Северной Кореи также начали адаптироваться к современной войне. Так, наемники из КНДР научились противодействовать беспилотникам, а российские инженеры улучшили баллистические ракеты KN23.

Вместе с тем, Буданов отметил, что украинские военные также постоянно учатся и адаптируются к новым реалиям. В ГУР заметили, что война – это также и постоянное соревнование. Буданов объяснил, что в Украине постоянно наблюдают за реакцией противника на любые действия и анализируют развитие событий.

Ранее Кирилл Буданов в интервью назвал три главных урока, которые вынесли из полномасштабной войны. По его словам, всегда нужно прилагать усилия, чтобы предотвратить войну, но если она неизбежна – стоит бить первым, чтобы враг не решился на нападение.