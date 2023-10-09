В эфире телемарафона рассказали, что российские оккупанты по состоянию на 8 октября снизили активность авиации и артиллерии на Таврическом направлении. Причиной стало ухудшение погоды. В частности, облака и туман, сообщает 24 Канал.

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Пока меньше летают даже БпЛА. Оккупанты понимают, что без артиллерийской разведки выпускать снаряды – абсурдно. В то же время, это не означает, что на направлении стало спокойно. Российские оккупанты продолжают атаковать. В течение каждых суток враг наносит от 10 до 20 ударов. В частности, за прошедшие сутки обстреляли Роботино и Орехово.

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Юрий Федоренко – командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр – рассказал, что силы обороны продолжают наступление на Бахмутском направлении. Кроме того, украинские герои заняли высотные позиции, ранее оккупированные российскими захватчиками.

Каждый день есть продвижение. За день где-то – на 10 метров, где-то – на 5 метров, а где-то – на 50 метров. Следует понимать, что на этом направлении противник сосредоточил все силы и средства, которые находятся на вооружении. Для того чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть утраченные позиции,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники освободят все территории от российских окупантов.