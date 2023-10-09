В ефірі телемарафону розповіли, що російські окупанти станом на 8 жовтня знизили активність авіації та артилерії на Таврійському напрямку. Причиною стало погіршення погоди. Зокрема, хмари та туман, інформує 24 Канал.

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Наразі менше літають навіть БпЛА. Окупанти розуміють, що без артилерійської розвідки випускати снаряди – абсурдно. Водночас це не означає, що на напрямку стало спокійно. Російські окупанти продовжують атакувати. Упродовж кожної доби ворог завдає від 10 до 20 ударів. Зокрема, минулої доби обстріляли Роботине та Оріхове.

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Юрій Федоренко – командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр – розповів, що сили оборони продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Окрім того, українські герої зайняли висотні позиції, які раніше окупували російські загарбники.

Кожного дня є просування. За день десь – на 10 метрів, десь – на 5 метрів, а десь – на 50 метрів. Варто розуміти, що на цьому напрямку противник зосередив усі наявні сили та засоби, які перебувають на озброєнні. Для того, щоб стабілізувати ситуацію й повернути втрачені позиції,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники звільнять усі території від російських окупантів.