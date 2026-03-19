Украина готовится к обороне. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский заявил, что Россия не отказывается от своих стратегических планов и продолжает готовиться к новым этапам войны против Украины. По его словам, в 2026 году Россия планирует привлечь еще около 409 тысяч военнослужащих.

Он отметил, что такие намерения свидетельствуют о системной подготовке врага к дальнейшей агрессии. Кроме того, с улучшением погодных условий украинские военные уже фиксируют рост активности российских сил на разных участках фронта.

Сырский сообщил, что Украина готовится к обороне, поэтому он провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди приоритетов – усиление фортификаций, развитие систем противодействия дронам и подготовка населенных пунктов к обороне. При обсуждении были определены проблемные вопросы, а также конкретные решения и сроки их реализации.

Главнокомандующий подчеркнул, что эффективность и скорость выполнения этих задач непосредственно влияют на устойчивость обороны и жизни украинских военных.

