Украина готовится к обороне. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что рассказал Головко о планах россиян?
Сырский заявил, что Россия не отказывается от своих стратегических планов и продолжает готовиться к новым этапам войны против Украины. По его словам, в 2026 году Россия планирует привлечь еще около 409 тысяч военнослужащих.
Он отметил, что такие намерения свидетельствуют о системной подготовке врага к дальнейшей агрессии. Кроме того, с улучшением погодных условий украинские военные уже фиксируют рост активности российских сил на разных участках фронта.
Сырский сообщил, что Украина готовится к обороне, поэтому он провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди приоритетов – усиление фортификаций, развитие систем противодействия дронам и подготовка населенных пунктов к обороне. При обсуждении были определены проблемные вопросы, а также конкретные решения и сроки их реализации.
Главнокомандующий подчеркнул, что эффективность и скорость выполнения этих задач непосредственно влияют на устойчивость обороны и жизни украинских военных.
Какова ситуация на фронте?
В новом аналитическом отчете ISW говорится о том, что российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумщины, Харьковской области и Донбассе. Однако, оккупанты не достигают существенного продвижения, хотя усиливают атаки, готовясь к весенне-летней кампании.
В Донецкой области есть частичное продвижение оккупантов. Но украинские силы проводят контратаки, совершенствуя тактику использования дронов, что удерживает врага от дальнейших штурмов.
Военный эксперт Василий Пехньо считает, что приоритетным направлением весеннего наступления России будет не Запорожская область. Основные усилия оккупанты сконцентрируют на Донетчине.